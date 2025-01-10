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Світ метафоричних карт допомагають відкрити на тренінговому курсі у Смілянському центрі соцслужб

Відeditor

Січ 10, 2025

Метафоричні асоціативні карти є досить дієвим інструментом у психології. Їх використовують як у груповій терапії, так і для індивідуальної роботи. Нині вони набувають все більшої популярності. Тож 7 січня у Смілянському центрі соціальних служб розпочали новий тренінговий курс під назвою «Метафоричні карти: ключі до рішень та самопізнання».

Метафоричні асоціативні карти, або МАК – картинки, схожі на гральні карти. На них зображені люди, предмети, життєві події та взаємовідносини. Вони здатні підняти з глибин підсвідомості правдиві почуття й думки людини, розкрити істинні мотиви деяких вчинків та причини життєвих ситуацій. Вони створюють комфортні умови для виходу із зони комфорту. Але є певні правила роботи з метафоричними асоціативними картами, наголосили психологи.

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