АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Сміла

Рівні можливості для кожної дитини: як працює Смілянський інклюзивно-ресурсний центр

Відeditor

Січ 10, 2025

Смілянський інклюзивно-ресурсний центр – місце, де кожна дитина отримує можливість для розвитку та інтеграції у суспільство. Цей центр став важливим осередком допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

Тут працюють фахівці різних напрямків: логопеди, психологи, дефектологи, реабілітологи. Щодня вони допомагають дітям адаптуватися до умов навчання та суспільного життя.

Сьогодні центр обслуговує понад 234 дитини зі Сміли, сусідніх громад та ВПО. Усі послуги тут безкоштовні, що є великою підтримкою для батьків.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Війна Офіційно Сміла

У Смілі підписали Меморандум про партнерство між Смілянською та Рубіжанською територіальними громадами

Січ 10, 2025
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

Українцям змінили правила видачі документів, і тепер у ЦНАПах доступно ще більше важливих послуг

Січ 10, 2025
TV сюжет Без коментарів Війна Культура У Черкасах

«Хроніки евакуації»: у ЦНАПі працює тематична виставка

Січ 10, 2025

You missed

TV сюжет Війна Офіційно Сміла

У Смілі підписали Меморандум про партнерство між Смілянською та Рубіжанською територіальними громадами

10.01.2025 editor
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

Українцям змінили правила видачі документів, і тепер у ЦНАПах доступно ще більше важливих послуг

10.01.2025 editor
TV сюжет Без коментарів Війна Культура У Черкасах

«Хроніки евакуації»: у ЦНАПі працює тематична виставка

10.01.2025 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У прихистку для внутрішньо переміщених осіб у Черкасах уже виконано чверть робіт

10.01.2025 editor