Рівні можливості для кожної дитини: як працює Смілянський інклюзивно-ресурсний центр

Смілянський інклюзивно-ресурсний центр – місце, де кожна дитина отримує можливість для розвитку та інтеграції у суспільство. Цей центр став важливим осередком допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

Тут працюють фахівці різних напрямків: логопеди, психологи, дефектологи, реабілітологи. Щодня вони допомагають дітям адаптуватися до умов навчання та суспільного життя.

Сьогодні центр обслуговує понад 234 дитини зі Сміли, сусідніх громад та ВПО. Усі послуги тут безкоштовні, що є великою підтримкою для батьків.