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Актуальні питання інклюзії обговорили в Смілянській школі-колегіумі №3

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Січ 20, 2025

Чисельність дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно зростає. Тож днями освітяни Смілянської школи №3-колегіуму у тісній співпраці з представниками КЗ «Смілянський міський інклюзивно-ресурсний центр» обговорили актуальні питання інклюзивної освіти.

Цього дня учасники тренінгового заходу говорили про адаптацію та модифікацію навчальних програм, особливості рівнів підтримки та оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами, співпрацю вчителя, асистента і, звичайно, батьків. Адже вкрай важливо і дієво, коли корекційний і навчальний процес будується саме на сильних сторонах дитини, зауважили фахівці.

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