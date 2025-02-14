Трагедія на кризі: на Звенигородщині рибалка провалився під лід і потонув

За інформацією рятувально-пошукової станції Сміла, 12 лютого 2025 року в селі Кайтанівка, що на Звенигородщині, сталася трагічна подія. Місцевий мешканець 1974 року народження повертався з риболовлі, коли раптово провалився під тонкий лід.

На місце події оперативно прибули смілянські водолази. Завдяки прозорій кризі вони швидко виявили місце трагедії, адже тіло загиблого було видно з поверхні. За сприяння ДСНС с. Кайтанівка та особисто Олександра Москаленка рятувальники витягли чоловіка з-під криги та передали поліції.

На жаль, цей випадок вкотре нагадує про небезпеку виходу на лід у зимовий період. Рятувальники закликають рибалок та всіх громадян бути вкрай обережними, перевіряти товщину криги та не ризикувати власним життям.