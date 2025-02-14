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TV сюжет Освіта Офіційно Сміла

Презентували оновлений сучасний харчоблок у одній зі смілянських шкіл

Відeditor

Лют 14, 2025

В одній зі шкіл Сміли запрацював оновлений харчоблок. Реконструкцію провели в межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Проєкт реалізували за кошти державного та місцевого бюджетів, щоб створити комфортні та безпечні умови для харчування школярів.

Загальна вартість робіт становила 13 млн грн, з яких 5 млн грн фінансувалося з державного бюджету, а 8 млн грн – з місцевих коштів. Завдяки цим інвестиціям, харчоблок отримав сучасне технологічне обладнання: інноваційну систему вентиляції, сучасні кухонні прилади, енергозберігаючі комунікації та інші технологічні рішення, що гарантують високу якість та безпеку приготування їжі.

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