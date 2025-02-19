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TV сюжет Офіційно Сміла

У Смілі обговорили понад 50 важливих земельних питань

Відeditor

Лют 19, 2025

18 лютого постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула понад 50 проєктів рішень, що стосуються змін у містобудуванні, надання дозволів на розробку землевпорядної документації та проведення земельних торгів.

Порядок денний комісії доволі насичений. Комісія розглянула питання щодо внесення змін до детального плану територій у двох районах міста. Мова йдеться про тимчасові споруди , що знаходяться в районі радіоприладного заводу і паркомісця в мікрорайоні Богдана Хмельницького.

Одним із важливих питань порядку денного стало проведення земельних торгів. На продаж виставлять права оренди на кілька ділянок Остаточні рішення щодо всіх цих питань ухвалять на сесії Смілянської міської ради, яка відбудеться 26 лютого.

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Від editor

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