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Колишній садок – у комунальну власність: мешканці нарешті зможуть приватизувати своє житло

Відeditor

Лют 19, 2025

18 лютого 2025 року в Смілі відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства. Одним із ключових питань порядку денного було закріплення частини житлових приміщень за адресою вул. Тараса Шевченка, 61 на праві оперативного управління за управлінням ЖКГ.

Будівля, яка раніше функціонувала як дитячий садок Одеської залізниці, нині використовується як житловий фонд. Протягом понад чотирьох років міська влада добивалася дозволу на передачу цього майна у комунальну власність.

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Від editor

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