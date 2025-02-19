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Дайджест

У Смілі відзначили учнів, спортсменів і творчо обдаровану молодь, які прославили місто

Відeditor

Лют 19, 2025

У Смілі відзначили найкращих учнів, спортсменів і творчо обдаровану молодь, які прославили місто своїми досягненнями. Урочистий захід відбувся в культурно-освітньому центрі, де на талановитих юнаків і дівчат чекали нагороди, відзнаки та заслужені слова подяки. Міський голова особисто привітав п’ятнадцятьох юних спортсменів, які здобули перемоги на престижних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Їхня наполегливість, витривалість і сила духу стали гідним прикладом для однолітків. За високі результати було фінансово відзначено і тренерів, які допомогли виховати чемпіонів. Ще 8 спортсменів, які продемонстрували вагомі здобутки, отримали грамоти виконавчого комітету та грошові сертифікати.

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Але не лише спортсмени гідні визнання – цього дня нагородили й юних талантів у сфері науки, мистецтва та культури. П’ятнадцять креативних і наполегливих школярів отримали стипендії міського голови за успіхи в інтелектуальних конкурсах, творчих фестивалях та ініціативах, підтриманих Міністерством освіти і науки, культури та інформації. Їхні наставники також отримали фінансові відзнаки за вагомий внесок у підготовку юних обдарувань. Водночас серед молоді Сміли є ще багато талановитих дітей, які показали чудові результати. Ще 12 школярів отримали грамоти та одноразові грошові премії, а їхні керівники – заслужені відзнаки.

Завершився захід спільною фотосесією з міським головою, яка стала приємним завершальним штрихом цього яскравого дня.

Від editor

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