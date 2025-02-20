20 лютого 2025 року вшановується щорічний День Героїв Небесної Сотні 

Саме 20 лютого 2014 року на вулицях Києва відбулися одні з найкривавіших подій Майдану – силовики розстрілювали протестувальників на Інститутській. Загалом під час Революції Гідності загинуло понад 100 осіб, яких згодом назвали Небесною Сотнею.

Цей день було офіційно встановлено Указом Президента України у 2015 році, щоб вшанувати подвиг людей, які відстоювали свободу, права людини та європейське майбутнє України.

Традиційно 20 лютого по всій країні проходять пам’ятні заходи:

покладання квітів до меморіалів Героїв Небесної Сотні,

запалення лампадок,

хвилина мовчання,

тематичні виставки та лекції у школах і вишах.

День Героїв Небесної Сотні — це нагадування про ціну свободи та про обов’язок продовжувати боротьбу за незалежність і демократичні цінності України.