АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

Дайджест

20 лютого 2025 року вшановується щорічний День Героїв Небесної Сотні 

Відeditor

Лют 20, 2025

Саме 20 лютого 2014 року на вулицях Києва відбулися одні з найкривавіших подій Майдану – силовики розстрілювали протестувальників на Інститутській. Загалом під час Революції Гідності загинуло понад 100 осіб, яких згодом назвали Небесною Сотнею.

Цей день було офіційно встановлено Указом Президента України у 2015 році, щоб вшанувати подвиг людей, які відстоювали свободу, права людини та європейське майбутнє України.

Традиційно 20 лютого по всій країні проходять пам’ятні заходи:

  • покладання квітів до меморіалів Героїв Небесної Сотні,
  • запалення лампадок,
  • хвилина мовчання,
  • тематичні виставки та лекції у школах і вишах.

День Героїв Небесної Сотні — це нагадування про ціну свободи та про обов’язок продовжувати боротьбу за незалежність і демократичні цінності України.

Від editor

Пов’язаний запис

Дайджест

У Смілі відзначили учнів, спортсменів і творчо обдаровану молодь, які прославили місто

Лют 19, 2025
Дайджест

У ДСНС розповіли деталі порятунку чотирьох дітей, які провалилися під лід у Смілі

Лют 18, 2025
Дайджест

У сквері «Юність» пройшла акція з нагоди Міжнародного дня спонтанної доброти

Лют 17, 2025

You missed

TV сюжет Головне Офіційно Пряма мова У Черкасах

Черкасці скаржаться на якість перевезень на маршруті №30. Що кажуть у міській раді?

20.02.2025 editor
TV сюжет Охорона здоров'я Сміла

У Смілі зростає рівень гострих респіраторних захворювань

20.02.2025 editor
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах планують продовжити програму компенсацій за встановлення безперебійних джерел живлення

20.02.2025 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Справжнє літо посеред зими: у середмісті Черкас працює тропічний парк

20.02.2025 editor