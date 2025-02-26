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Дайджест Кримінал

Апеляція продовжила обов’язки ексголові «Черкасиобленерго» Світлані Кузьмінській

Відeditor

Лют 26, 2025

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду продовжила до кінця апеляційного оскарження строк дії обов’язків, покладених на колишню виконувачку обов’язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Світлану Кузьмінську у справі екснародного депутата Дмитра Крючкова.

Таке рішення 21 лютого ухвалила АП ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, антикорупційний суд визнав винуватими екснардепа Крючкова та колишню виконувачку обов’язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Світлану Кузьмінську. Суд призначив Крючкову покаранням 15 років ув’язнення, а Кузьмінській – 8 років. Сторона захисту подала апеляційні скарги на вирок.

Також суд поклав на Кузьмінську наступні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до суду та до органу виконання покарань; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; носити електронний браслет; не відлучатися за межі Києва, Київської та Вінницької областей без дозволу; здати на зберігання закордонні паспорти. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив продовжити дію цих обов’язків.

«Клопотання прокурора задовольнити частково. Продовжити строк дії обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України, покладених вироком Вищого антикорупційного суду від 09.01.2025 на обвинувачену (Кузьмінську – ред.), до набрання вироком законної сили чи ухвалення іншого судового рішення щодо її обвинувачення по суті апеляційних скарг», – ідеться в рішенні.

Нагадаємо, САП обвинувачує екснардепа Дмитра Крючкова в зловживаннях. За версією обвинувачення, у 2015-2016 роках службові особи ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», діючи в інтересах приватної компанії – ПрАТ «ХК «Енергомережа», у порушення вимог Закону України «Про електроенергетику», шляхом підписання договорів про переведення боргу та заміни боржника, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами які мали надійти до ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», а також здійснили фінансові операції з метою легалізації таких коштів.

Загальні збитки енергопостачальним компаніям у справі складають понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано понад 315 млн гривень.

Від editor

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