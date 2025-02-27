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Російський агент, який шпигував за ЗСУ на Черкащині, отримав 15 років вʼязниці

Відeditor

Лют 27, 2025

Зловмисник відслідковував рух ешелонів ЗСУ та локації вузлових станцій Укрзалізниці, де зупиняються військові локомотиви. Крім того, окупанти сподівались отримати від свого агента координати складів з озброєнням Сил оборони та шпиталів, в яких проходять лікування українські воїни. 

У разі отримання розвідданих ворог планував використати їх для підготовки прицільних ракетно-дронових ударів по українських об’єктах. За даними слідства, ворожим агентом є 46-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав до Черкащини як переселенець, а згодом його дистанційно завербувала гру. Щоб залучити чоловіка до співпраці, російська спецслужба задіяла його давнього знайомого – бойовика окупаційних угруповань рф, який воює на східному фронті. Саме через нього агент підтримував зв’язок з воєнною розвідкою рф. Для цього використовував анонімний чат у месенджері, куди «звітував» у вигляді фото потенційних цілей з детальним описом та геолокаціями. Під час обшуків в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він контактував із «зв’язковим» російського гру.

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Від editor

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