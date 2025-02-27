У Смілі нагородили педагогів і заслуженого міського діяча

Перед початком чергової сесії міської ради у Смілі відзначили видатних людей громади. Міський голова Сергій Ананко привітав з 70-річним ювілеєм колишнього мера Івана Оксьома та вручив йому особливу відзнаку. Вперше в історії міста нагородили відзнакою «За особливі заслуги перед містом Сміла».

Під час урочистостей відзначили й освітян, які стали фіналістами обласного етапу конкурсу «Вчитель року». Подяки та грошові сертифікати отримали двоє педагогів зі Сміли. Вони представлятимуть Черкащину на всеукраїнському рівні.