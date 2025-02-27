АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Офіційно Сміла

У Смілі нагородили педагогів і заслуженого міського діяча

Відeditor

Лют 27, 2025

Перед початком чергової сесії міської ради у Смілі відзначили видатних людей громади. Міський голова Сергій Ананко привітав з 70-річним ювілеєм колишнього мера Івана Оксьома та вручив йому особливу відзнаку. Вперше в історії міста нагородили відзнакою «За особливі заслуги перед містом Сміла».

Під час урочистостей відзначили й освітян, які стали фіналістами обласного етапу конкурсу «Вчитель року». Подяки та грошові сертифікати отримали двоє педагогів зі Сміли. Вони представлятимуть Черкащину на всеукраїнському рівні.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Кримінал Сміла

Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві смілянина

Лют 27, 2025
TV сюжет Сміла Спорт

У Смілі відбувся півфінал з волейболу змагань «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги»

Лют 27, 2025
TV сюжет Офіційно Сміла

На сесії Смілянської міськради внесли зміни до бюджету на 2025 рік

Лют 27, 2025

You missed

TV сюжет Кримінал Сміла

Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві смілянина

27.02.2025 editor
TV сюжет Сміла Спорт

У Смілі відбувся півфінал з волейболу змагань «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги»

27.02.2025 editor
TV сюжет Офіційно Сміла

На сесії Смілянської міськради внесли зміни до бюджету на 2025 рік

27.02.2025 editor
TV сюжет Офіційно Сміла

У Смілі нагородили педагогів і заслуженого міського діяча

27.02.2025 editor