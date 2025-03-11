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Війна Дайджест Кримінал У Черкасах

На Черкащині поліцейські викрили двох осіб, які ввозили автівки як гуманітарну допомогу для ЗСУ та продавали їх

Відeditor

Бер 11, 2025

За даними слідства, двоє жителів Черкас розробили схему ввезення на територію України автомобілів без сплати при розмитненні обов’язкових митних платежів. Для цього через благодійний фонд вони оформляли автівки як «гуманітарку» для ЗСУ. Коли транспортні засоби були на території України, ділки не передавали їх військовим частинам, а виставляли на продаж.

«Mercedes-Benz ML 350», «Renault Master» та «Audi S4» вони продавали за 17 000 доларів. Під час отримання грошей за вказані автомобілі поліцейські затримали правопорушників.

Двом черкасцям, 26 та 30 років, повідомили про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

Від editor

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