У Смілі вперше відбулися шахові турніри в рамках всеукраїнських змагань «Пліч-о-пліч»

Сміла вперше пише нову сторінку в історії шкільного спорту. В рамках всеукраїнських змагань «Пліч-о-пліч» тут відбувся перший міський етап шахового турніру серед школярів. Участь брали учні 12 загальноосвітніх закладів міста у двох вікових категоріях: 5-9 та 10-11 класи. Інтелектуальне протистояння, стратегія та концентрація – саме така атмосфера панувала у місці проведення змагань.

Серед учасників – юні таланти, які вже мріють про великі перемоги та впевнено крокують до них. А що ж так приваблює дітей у шахах?

Дехто з учасників налаштований лише на перемогу та має великі амбіції, та говорить, що кожна партія- це виклик, який з честю готовий прийняти

За підсумками напружених шахових баталій перемогу в обох вікових категоріях вибороли спортсмени школи №11. Саме вони й представлятимуть Смілу на наступному етапі змагань, який проходитиме на рівні району.

До речі, районний етап також планують провести на базі Сміли. Попереду ще більше цікавих партій та боротьби за вихід на вищий рівень.