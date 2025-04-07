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Таємниче ДТП в передмісті: після жахливого ДТП покинута автівка з документами та грошима

Відantenna

Кві 7, 2025

Постраждалих в салоні машини не виявлено, хоча вижити в цій ситуації, здається, було не просто.

Саму машину знайшли наші журналісти минулої суботи вранці на автотрасі між Дахнівкою та Свидівком. Журналісти зупинилися, щоб з’ясувати, чи не потрібна водієві допомога, однак виявилося, що автівка пуста. Натомість в ста метрах від машини пошкоджені дерева — вочевидь місце, де авто злетіло з дороги і врізалося в сосну, та сліди неодноразових перевертань машини та ударів об інші дерева.

По лісу розкидані фрагменти пластикових деталей та скла. Але більш здивувало, що перекинуту автівку близько ста метрів тягли за допомогою лебідки та тягача до дороги і там кинули, не завантаживши на евакуатор. Цікава деталь — на ґрунті були помітними сліди від шин з характерним для військової та спеціальної техніки візерунком, що належать тягачу, що тягнув ці дві тони металобрухту на протязі майже ста метрів. Потім залишки машини вперлися в узбіччя і її так і залишили.

Дзвінок на лінію 102 здивував — про аварію поліції не було відомо, отже вони виїхали на місце ДТП лише після дзвінка журналістів. Весь цей час інші автівки спокійно проїздили поруч і не намагалися зупинитися біля поневіченого легковика. Адже в його салоні могли ще знаходитися постраждалі. Байдужість?

Про сам автомобіль можна зазначити, що це, ймовірно, Opel Omega 90-х років випуску, пофарбований кустарним способом в чорний колір. Поліція, що прибула за викликом, за інформацією наших джерел, виявила, що у машини збиті агрегатні номери та знищений VIN-код та відсутні номерні знаки. Машина не підлягає відновленню, в салоні спрацювала єдина водійська подушка безпеки. Однак, ймовірніше за все, всі хто перебував в автівці отримали серйозні пошкодження.

Хто й чому приховав ДТП, що сталося в ніч на суботу, 5 квітня, поки невідомо. Ймовірно, що існує принаймні декілька версій події, одна з них — кримінальне походження водія та машини або інцидент з водієм, що знаходився під дією алкоголю чи психотропних речовин. Але виникають питання про долю самого водія, адже він наврядчи відбувся переляком.

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