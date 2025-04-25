Інсайд Антени – незабаром! Порошенко за ґратами? Партія «ЄС» готується до масових протестів

Анонімні джерела в лавах «Європейської солідарності» повідомили «Антені» про внутрішню директиву, розіслану по всіх регіональних партійних структурах.

Партійцям рекомендовано сформувати мобільні групи, готові виїхати до Києва — на випадок затримання Петра Порошенка правоохоронцями. Офіційно про арешт не йдеться, проте риторика в документі натякає на підготовку до масштабної вуличної підтримки «лідера нації». Вказується, що виїзд може відбутися терміново і найближчим часом.

Тим часом у самій партії — не все спокійно: рейтинги падають, впевненість у дотичності Порошенка до великої політики слабшає, а багато партійних функціонерів шукають собі нове політичне майбутнє, наприклад, разом із Залужним.

Що далі? Слідкуємо.

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