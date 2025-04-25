Ігор Табурець користується шаленим авторитетом у китайців, ізраїльтян та узбеків, але в Черкасах не дуже — наслідки впливу на інтернет-опитування вражають

Кілька дів тому щоденна онлайн газета Антена проводила опитування та вивчала довіру та недовіру до місцевих політиків. Зазвичай, наші опитування, в яких бере участь до 200 читачів видання тривають добу та дають хоч і не репрезентативні, але доволі точні дані про відношення аудиторії до тих чи інших питань. Але цього разу ймовірно, піарники обласної влади, вирішили трохи покращити іміджеві показники свого боса та принизити його головних опонентів. Ними, як завжди, вони вважають Анатолія Бондаренка та інших представників міської влади.

Але цього разу вийшло доволі кумедно — через платні сервіси було замовлено певну кількість голосів в підтримку Табурця, Євпака та колишнього очільника області Боднара, також, дзеркально, голоси за недовіру до Бондаренка, Тренкіна та заступниці міського голови Чубіної. Загалом, було сфальшовано близько 150 голосів.

Але система моніторингу статистики трафіку каналу виявила аномальну активність. Згодом, після аналізу даних, ми встановили що в фальшуванні брали участь акаунти з Китаю, Ізраїлю і… Узбекистану. Цей параметр визначається за мовою, яка є системною на пристрої, з якого голосує користувач, або міжнародним кодом номера телефону акаунту.

Так виглядає азійська аудиторія, що раптово вирішила підтримати черкаських місцевих політиків.

Але така ситуація не завадила нам провести власне розслідування ситуації, ввести додаткову номінацію брудних черкаських політиків, яких ми запідозрили у фальшуванні даних інтернет-опитування та за допомогою аналітичних інструментів на основі штучного інтелекту вирахувати справжні рейтинги політиків. Табурцю це не сподобається.

Опитування під прицілом: хто і як накручував голоси в Telegram-голосуванні «Антени»

Онлайн-газета Антена регулярно проводить опитування в Telegram, які хоч і не є репрезентативними в соціологічному сенсі, проте напрочуд точно відображають політичні тренди міста. Протягом останнього року результати наших опитувань повністю корелювали з даними провідних соціологічних компаній — КМІС та Социс. Проте деяким місцевим політикам результати не до душі.

Хто не витримав результатів?

Незадоволеними залишаються:

Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА

Араік Мкртчян, голова фракції «Слуга народу» в міськраді

окремі інші політики, чий рівень підтримки суттєво нижчий за показники міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.

Що сталося цього разу?

23 квітня ми зафіксували організовану накрутку голосів — Telegram-бот статистики показав серію аномальних сплесків активності, які неможливо пояснити природною поведінкою користувачів. Ось лише декілька з них:

За 10 хвилин:

+53 голоси за довіру до Романа Боднара

+30 голосів за недовіру до Бондаренка

+33 — за недовіру до секретаря міськради Тренкіна

Наступна хвиля за 15 хвилин:

+47 за довіру до Табурця

+30 — недовіра до Бондаренка

+10 — недовіра до Тренкіна

+5 — недовіра до Чубіної та Сущенка.

Ще за певний час: +20 — підтримка Мкртчяна

+30 — підтримка Євпака.

І одночасно +22 до недовіри до Бондаренка та +27 до Сущенка. Навіщо зачепили Сущенка? Про це згодом…

Палилися мовами пристроїв

Аналіз статистики Telegram-каналу виявив ще одну підказку: серед типів мовних пристроїв (українська, російська, англійська) раптово з’явилася китайська, іврит, індійські мови, узбецька. Це ознака того, що використовувалися сторонні сервіси «накрутки голосів».

Чисті результати: якими вони були без втручання?

Ми проаналізували таймлайн голосувань і виявили хвилю аномальної активності. Нижче — графік справжніх рейтингів, де:

Синій — підтримка без накрутки

Червоний — накручена підтримка

Зелений — справжня недовіра

Помаранчевий — накручена недовіра

Математична модель із залученням ШІ дозволила показати справжні результати голосування з урахуванням накруток, які були виключені із загальної кількості голосів.

Абсолютні відсотки від загального масиву та частка довіри/недовіри до конкретного політика.

А тепер — найцікавіше. Система врахувала рейтинги довіри та недовіри та побудувала модель голосування в разі проведення виборів, якщо вказані політики візьмуть у них участь та будуть обиратися або до ВР, або на посаду міського голови, або кого завгодно на загальноміських виборах.

Проаналізуємо результати опитування

Вчергове зазначимо, що наше опитування не є репрезентативним, оскільки проводилося за іншою методикою, ніж соціологічна вибірка населення міста. Однак, отримані дані є красномовним свідченням справжнього рівня довір чи недовіри до політичного бомонду Черкас та пояснюють таку занепокоєність з боку піарників начальника ОВА.



Безумовним лідером у всіх значеннях Є Табурец. Саме за нього віддали більшість голосів китайці, узбеки, ізраїльтяни, що раптово набігли на ТГ канал. Але якщо відкинути їх голоси, ми маємо – Найбільший антирейтинг – недовіру до очільника області висловили 36% аудиторії. Одночасно він має найменший серед представлених рівень довіри – “аж” 0,4%. Якщо чесно, ці дані і для нас стали шоковими.

Далі за рівнем недовіри є лідерами триіця – Мкртчян, Чубіна та голова облради Підгорний. Він має підтримку аудиторії лише 2% танедовіру 24%. Чубіна та Мкртчян, що представляють в ЧМР Слуг народу мають дещо вищу підтримку – в районі 5-6,7%, та шалений антирейтинг -21,1-24%. Про проблеми з чим це пов’язано, ми неодноразово писали.



Третю групу з, так би мовити, “середнім” рівнем недовіри становлять Юрій Тренкін, Віктор Євпак, Руслан Батир та Роман Боднар. Найкращим виглядає Батир, оскільки має відносно високий рівень довіри – 8%. Найгірші показники у колишнього очільника ОДА Боднара – довіра становить лише 0,9%.

Окремо слід зазначити Романа Сущенка, антирейтинг якого намагалися “надути” замовники фальшування. Чому так сталося, ми зараз маємо кілька здогадок, якими незабаром поділимося. Антирейтинг Сущенка максимально низький, лише 6%, однак і рейтинг лише 1%. Ймовірно, це пов’язано із відсутністю медійної активності Сущенка і тим, що він переймається зараз іншими проблемами ніж черкаська політика.



Але справжнім переможцем рейтингів став Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас. Він має рівень недовіри аудиторії лише 4,5% та користується беззаперечною підтримкою 20% опитаних, і згідно із розрахунками та побудованої на основі штучного інтелекту моделі ймовірних виборів, саме бондаренко став би переможцем, якби зараз в Черкасах проводилися би вибори та обирали кого завгодно — хоч мера, хоч народного депутата на мажоритарному окрузі. 20% – це кількість голосів, яку, ймовірно, Бондаренко набрав би під час голосування.

Як бачимо, певні черкаські політики дуже популярні, але в інших країнах. В Черкасах безумовним лідером залишається лише Бондаренко. Враховуючи, що виори міського голови відбуваються в два тури, попри свої низькі рейтинги, з ним на друге голосування потрапити з означених вище осіб могли б Батир, Євпак, Мкртчян та Чубіна. Враховуючи дещо перехресні аудиторії, в сумі всі ці кандидати не змогли скласти конкуренцію міському голові. По секрету Ші повідомив нас, що і у другому турі переміг би Бондаренко з доволі впевненим випередженням опонента.



А поки ми попросили створити образ найпопулярнішого очільника Черкащини всіх часів і… народів. Штучний інтелект проаналізував відому йому інформацію і намалював людину, дещо схожу на Табурця в оточені справжнього інтернаціоналу. Роботи також починають проявляти емпатію та почуття гумору.