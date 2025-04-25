Народні депутати перевірили, як працює кластерна лікарня у Смілі

Сміла стає медичним осередком не лише для місцевих жителів, а й для всього Черкаського району. Міська лікарня — тепер кластерна — щодня приймає сотні пацієнтів з навколишніх громад. Та щоб відповідати високим вимогам, потрібна не лише ініціатива на місцях, а й підтримка на рівні держави. І саме заради цього до Сміли приїхали народні депутати України — Михайло Радуцький та Олександр Завітневич.

На другому поверсі стаціонару Смілянської міської лікарні завершено капітальний ремонт операційного блоку. Просторі приміщення, сучасне планування, повна готовність до роботи — крім одного. Медичного обладнання поки що немає. Голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький детально вивчив стан приміщення. Зазначив, що зроблено багато, та водночас — вказав на моменти, які ще потребують доопрацювання.

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Олександр Завітневич — не новий гість у Смілі. Саме завдяки його підтримці під час пандемії в лікарні з’явилася киснева станція — тоді вона стала критично важливою для порятунку пацієнтів.

Міська влада сподівається — після цього візиту вже найближчим часом вдасться залучити кошти на оснащення оперблоку. А пацієнти — як сміляни, так і жителі всього Черкаського району — зможуть отримати якісну медичну допомогу в нових умовах.