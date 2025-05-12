Днями у Смілі відбувся Відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу серед дорослих. Спільно з БДЮТ та відділом молоді та спорту міського управління освіти, молоді та спорту турнір організувала громадська організація «Клуб Енергія-2023». Цього року чемпіонат присвятили пам’яті офіцера Нацгвардії України Назарія Гринцевича з позивним «Грєнка», котрий загинув рівно рік тому 6 травня 2024 року, віддавши життя за Україну.

До змагань долучилися команди зі Сміли, Кропивницького, Черкас, Вінниці, Геронимівки, Золотоноші, Звенигородки. Приїхали також учасники з міст Тальне, Багачеве, Катеринопіль.

Примітно, що товариські зустрічі та спортивні турніри з настільного тенісу традиційно відбуваються у Смілі, об’єднуючи учасників з різних куточків України. Адже ветеранський рух з настільного тенісу тут активно підтримують і розвивають.

У змаганнях взяли участь спортсмени у шести вікових категоріях — від 30 до майже 80 років.