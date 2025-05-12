Вихованці Смілянської музичної школи №2 закликали весну

Весну у Смілі не просто зустрічають — її закликають. У музичній школі №2 напередодні Вальпургієвої ночі відбувся автентичний концерт, де лунали веснянки, оживали народні ігри та традиції.

Цей день у Європі символізує перехід від зими до літа, і саме в такі моменти особливо відчувається культурна близькість і глибина.

Душевне свято стало окрасою програми, що об’єднала мешканців міста та наших іноземних гостей. Для них цей концерт став справжнім відкриттям — живим дотиком до української традиції, щирої й світлої, як сама весна.

Тепло сердець, дитяча щирість і українська автентика — такою Сміла показала себе у весняному світлі.