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TV сюжет Освіта Сміла

Вихованці Смілянської музичної школи №2 закликали весну

Відeditor

Тра 12, 2025

Весну у Смілі не просто зустрічають — її закликають. У музичній школі №2 напередодні Вальпургієвої ночі відбувся автентичний концерт, де лунали веснянки, оживали народні ігри та традиції.

Цей день у Європі символізує перехід від зими до літа, і саме в такі моменти особливо відчувається культурна близькість і глибина.

Душевне свято стало окрасою програми, що об’єднала мешканців міста та наших іноземних гостей. Для них цей концерт став справжнім відкриттям — живим дотиком до української традиції, щирої й світлої, як сама весна.

Тепло сердець, дитяча щирість і українська автентика — такою Сміла показала себе у весняному світлі.

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Від editor

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