Історія черкащанки Олександри Шулежко — жінки, яка врятувала понад сотню дітей під час нацистської окупації, серед яких були й єврейські діти, приречені на загибель

Історія Олександри Шулежко — жінки, яка зберегла вірність людським цінностям і здійснила подвиг, гідний пам’яті поколінь.

Трагічні події доби сталінських репресій змінили її життя. Після арешту чоловіка-священика Олександра залишилася сама з трьома дітьми.

Під час нацистської окупації Черкас, ризикуючи життям, вона організувала дитячий притулок, де знайшли прихисток понад сто дітей, серед яких були і євреї.

Заради порятунку дітей Шулежко застосовувала всі доступні засоби: змінювала їхні імена, підробляла документи, приховувала походження, інсценувала хвороби.

Після визволення Черкас Олександру переслідували як «пособницю ворога»: радянська влада звинуватила її у співпраці з окупантами, заборонила викладати й відібрала врятованих дітей.

Тільки через півстоліття після війни її подвиг отримав міжнародне визнання. Держава Ізраїль відзначила її почесним званням Праведниці народів світу за порятунок євреїв під час Голокосту.

Її ім’я навічно закарбоване на Стіні Пам’яті Алеї Праведників у Єрусалимі, серед імен тих, хто вчинив неможливе.

Лише десятиліття потому батьківщина віддала їй належне. У 2017 році її було визнано почесною громадянкою Черкас, а портрет розміщено в Галереї слави міста.