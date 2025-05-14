Депутат Мкртчян організовує чергову хвилю переслідувань журналіста Антени та телеканалу. Правоохоронці поки мовчки спостерігають

Якби депутат Черкаської міськради Мкртчян був би сміливою людиною, він би надяг пояс шахеда та прийшов би на ефір у телекомпанію Антена, оскільки пов’язує, напевне це медіа повністю з журналістською діяльністю Валерія Воротника. Аби де б не написав Воротник щось, що зачепає особисті інтереси черкаського слуги народу, Мкртчян все пов’язує із Телекомпанією, в етері якої про нього не згадували вже більше року. Але Араік Мкртчян може надіти на себе, наразі, лише памперс. Ми на стільки глибоко вивчили біографію і числені мутні епізоди в ній, цієї особи, що легко можемо моделювати його поведінку. І тому зовсім не мали подиву, коли вчора ввечері по помийним ямам інтернету знов полетіли наклепи на журналіста, що насмілився наступити на тінь найшанованішої провладної особи міста. На цей раз поширювалася брехня на його близьких людей, зокрема старшого сина. Йому закинули в провину, що взагалі він є дитиною журналіста, що насмілився виступити свідком в суді, що розповів там не дуже приємну правду про те, що бачив в Збройних силах під час своєї служби. А також, виявляється, для дітей Воротника заборонена освіта — після звільнення з армії заборонено як учаснику бойових дій вступати до вишу, працювати. А нам от стало цікавим, а якщо у депутата є діти, то в якому підрозділі вони служать? Ні? Не служать? Не для того батько горіхи вирощує та куркурудзу?

Ми запитали у Валерія Воротника, що він думає і з чим пов’язує таку масштабну компанію з його дискредитації.

– Загалом, я її масштабною назвати не можу, оскільки анонімні ТГ канали є тим злом, що руйнує нашу країну та дуже часто працюють на ворога. Мене тішить, що одночасно вони включилися і проти мене. Це визнання. Це так само як і попередні публікації, де мене порівнювали із легендарним Швейком, – розповів журналіст. – Останнім часом особисто моя журналістська діяльність за межами телекомпанії зосереджена на кількох напрямках, серед них ключовий — журналістські розслідування. І це багатьом дуже не подобається. Крім того, справа, що розглядається в Соснівському суді переходить в площину розгляду письмових доказів сфальшованого проти мене звинувачення, оскільки всі до одного свідки дали свої покази, серед них навіть ті свідки, на покази яких спиралося звинувачення, дали покази, які, на мою думку, засвідчують з одного боку відсутність взагалі кримінальної події, з іншого повну некомпетентність, заангажованість посадових осіб збройних сил, які мають стосунки до справи. З приводу подальшого перебігу процесу, я маю переконання, що ми будемо переходити в більш активну та агресивну тактику захисту, та дещо розширимо коло питань, про які зараз не прийнято говорити вголос. І це розуміє і звинувачення, і ті, хто організував цю справу. Публікація про мого сина є доказом того, що опоненти не гребують навіть криміналом. Це ніщо інше, як тиск на свідка. Але і ми маємо багато сюрпризів!

Засідання по справі відомого журналіста відбудеться 23 травня в 11-00 в Соснівському суді. Справа слухається відкрито, отже всі охочі можуть бути присутніми під час її розгляду і засвідчитися, хто насправді зараз поширює брехню. Наступне засідання обіцяє бути дуже насиченим та змістовним.

А тим часом в Черкасах події розвиваються за традиційним сценарієм. Герої наших публікацій вчергове шукають спосіб закрити рота журналістам. Можна констатувати — Антені вже незабаром виповниться 30 років як формалізваному медіа, і всі ці роки ситуація розвивалася по колу. Після кожної критичної публікації — спроби залякування, тиск, погрози, організовані справи, замахи. Мкртчян лише повторює напрацювання своїх попередників і, звичайно, повторює їх помилки. Оскільки найбільш поширеним, за нашими спостереженнями, способом тиску на редакції медіа в Україні завжди був тиск через майно, приміщення, зокрема, і у випадку з нами. Починаючи з Часів Олійника, Волошина, Бродського-Одарича це процес не припинявся не на мить. Паралельно все це супроводжувалося активністю правоохоронців, які лише в поодиноких випадках сумлінно виконували свою функцію. Сьогоднішній день не є виключенням. Після звернення до столичних правоохоронців з боку Валерія Воротника, відносно депутата міськрад Мкртчяна було порушено кримінальне розслідування. Це сталося напередодні нового року. Але й досі, доля цього розслідування невідома. Ми, звісно, маємо певну інформацію, але вона не може стати публічною, доки ми не пересвідчимося в певних деталях.

Кажуть, депутат Черкаської міськради Мкртчян дуже знервовано сприйняв серію журналістських розслідувань, що стосуються його “подопічної” – заступниці міського голови Анастасії Чубіної.

Кажуть, вчора ввечері він носився містом, намагався знайти підтримку у силовиків, депутатів міськради та просто впливових осіб що б ті вплинули на докучливого журналіста Воротника або допомогли йому помститися.



За інформацією наших джерел, Мкртчян провів ряд зустрічей в тому числі і з представниками криміналітету, які підтримали певні вимоги Слуги народу та пообіцяли сприяти Аліку в реалізації його планів. Також, подейкують, Мкртчян зустрівся і з силовиками, в тому числі і з людиною, яку раніше часто називав своїм близьким другом — начальником обласного управління СБУ Юрієм Погасієм. Про що говорив депутат і бізнесмен, якого вважають ледь не найтоксичнішим представником місцевого політикуму, нам, звісно невідомо.

Але ми передбачаємо, що незабаром черкаська міськрада вчергове буде робити спробу відібрати приміщення, яке займає телекомпанія та громадська організація, яка є її власником. Одна з вимог Мкртчяна, яка ще пів року тому прозвучала з трибуни сесійної зали — продати з аукціону приміщення Антени. Це стало причиною Звернення Валерія Воротника до правоохоронців та порушення в подальшому кримінальної справи проти Мкртчяна. Після цього невгамовний депутат взяв паузу і намагався в звичний для себе спосіб залагодити історію напряму з керівництвом нацполу. Однак, після публікації про автівку Чубіної у депутата стався напад якогось дивного збудження. Може то повня подіяла, хто зна…



До речі. Відповідно до українського законодавства, редакцію медіа, засновником якої є громадська організація, неможливо виселити з приміщення. Це пряма норма окремого закону, що захищає права ЗМІ, понад 20(!!!) років Черкаська міськрада не бажає визнавати само існування цього закону, хоча він опублікований на сайті Верховної Ради та неодноразово його текст зазнавав певних змін.

Спроба виставити на аукціон майно редакції є черговим епізодом в злочинній діяльності корумпованого, на нашу думку, депутата. Але значно розширює коло учасників цього злочину. Звісно, що ми пам’ятаємо хто і чому ініціював тиск на газету та телеканал Антена на початку нульових. Але завжди сподівалися на те, що люди здатні усвідомлювати власні помилки та принаймні каятися наодинці перед Богом. Однак, виглядає, ми переоцінили певні людські якості фігурантів. тому, змушені будемо звернутися до архівів. А це доволі велика за обсягом доказова справа про системні переслідування, використання службового становища проти незалежного медіа та його працівників. І наперед знаємо, чим все це закінчиться. Але… на цих граблях танцюємо не ми.