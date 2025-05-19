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TV сюжет Випадки Офіційно Сміла Черкащина

Неподалік Сміли розбився 38-річний чоловік

Відeditor

Тра 19, 2025

Вночі неподалік Сміли розбився 38-річний водій. Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Орловець на Черкащині на автодорозі «Київ-Знам’янка». Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління Національної поліції в Черкаській області у Фейсбук.

Поліцейськими попередньо встановлено, що водій «Ford Focus» не впорався з керуванням та допустив виїзд на узбіччя дороги, в результаті чого автомобіль перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють повні обставини ДТП.

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