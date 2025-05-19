Ми дізнавалися в черкасців, чи готові вони працювати за межами України. Що штовхає людей шукати можливості за кордоном, а що, навпаки, змушує залишитися вдома?

Від особистих мрій до економічних причин — відверті відповіді містян у нашому відео. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів Неподалік Сміли розбився 38-річний чоловік У Смілі взялися вирішувати проблему безпритульних тварин цивілізовано: стерилізацією, вакцинацією та ветеринарним доглядом