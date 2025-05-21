У Смілі стартував міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Цьогоріч до гри долучилися 17 роїв із 11 шкіл міста. Змагання проводяться у двох вікових категоріях — середній та старшій.

Шикування, знамена, гасла — все виглядало по-справжньому урочисто. Атмосфера — як на великому національному святі.

«Сокіл» («Джура») — це вже не просто гра, а важлива подія для шкільної молоді, що формує силу духу, витривалість і патріотизм.

Протягом двох днів учасники демонструватимуть свої вміння в командній роботі, рятуванні, знаннях з історії та фізичній підготовці. Юні джури під час конкурсу пройдуть три етапи, продемонструють свій вишкіл у «Впоряді», «Відуні» та «Рятівнику».

Це не лише гра — це виховання майбутніх захисників, лідерів та справжніх громадян України.