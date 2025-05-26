«Це не діагноз, а стиль месії»: психіатр прокоментував для ANTENNA Daily заяву Дональда Трампа про війну в Україні

Ми поставили запитання знайомому лікарю психіатру про заяву Дональда Трампа та попросили прокоментувати з точки зору психології та патології психіки. Але фахівець радить не списувати все на старечі когнітивні розлади і вважає заяви президента США продуманою стратегією, що ретельно адаптована під стиль поведінки та мислення Трампа.

Лікар попросив залишитися інкогніто, оскільки на його думку, трохи вийшов за межі професійної етики і хоче уникнути звинувачень у піарі на хайпі.



Для початку нагадаємо, що вчора заявив містер Трамп?

«Я завжди мав дуже добрі стосунки з володимиром путіним з росії, але з ним щось сталося. Він абсолютно ЗБОЖЕВОЛІВ! Він без жодної потреби вбиває багато людей, і я маю на увазі не лише солдатів. Ракети й дрони запускають по містах України без жодної причини. Я завжди казав, що він хоче ВСЮ Україну, а не лише її частину, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до загибелі росії! Так само президент Зеленський не робить своїй країні жодної послуги тим, як він висловлюється. Усе, що виходить з його вуст, створює проблеми. Мені це не подобається, і це має припинитися. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був Президентом. Це війна Зеленського, Путіна й Байдена, не “Трампа”. Я лише допомагаю гасити великі й огидні пожежі, які були розпалені через кричущу некомпетентність і ненависть»

— Пане докторе, ви ознайомилися з новою заявою Дональда Трампа щодо війни в Україні. Яке враження вона справляє з точки зору психіатрії?

— Заява дуже показова. В ній чітко простежуються риси, характерні для демонстративного та нарцистичного типу особистості. Перед нами — типова риторика, в якій головна роль належить самому Трампу, а не подіям, про які він говорить. Це не клінічний діагноз, але психологічний портрет формується яскравий.

— Про що саме свідчить така форма висловлювання?

— Насамперед — про потребу в домінуванні наративу: «лише я міг запобігти війні», «я мав стосунки з Путіним», «я гашу пожежі». Це риторика месії, рятівника. Водночас, усі інші — або «збожеволіли», або «створюють проблеми». Він розділяє світ на чорно-білий: вороги і я — єдиний, хто правий. Такий підхід часто зустрічається в осіб із нарцисичною організацією особистості.

— У заяві згадано, що Путін «збожеволів», а Зеленський «створює проблеми». Це політична риторика чи щось більше?

— Це, безумовно, політика, але із психологічною проєкцією. Коли людина приписує іншим те, що несвідомо стосується її самої, ми говоримо про механізм психологічного захисту — проєкцію. У випадку Трампа — це ще й елемент уникання відповідальності: винні всі, тільки не він.

— Чи можемо ми говорити про якусь патологію?

— Психіатрично — ні, це не діагноз. Це стиль мислення й поведінки, який притаманний багатьом публічним особам із нарцисичними рисами. Щоби говорити про розлад, потрібна діагностика, бесіда, психометричні тести. Але ми бачимо публічну особу, яка демонструє тенденцію до самозвеличення, спрощення складних процесів, маніпуляцій і емоційної гіперболізації. Це — не патологія, але важлива інформація для розуміння, як саме ця людина мислить і діє.

— Тобто заяви Трампа — це скоріше стиль, ніж симптом?

— Саме так. Це стиль — і комунікаційний, і психологічний. Він працює на певний електорат. І він ефективний, бо простий, емоційний і завжди обертається навколо однієї людини — Трампа.





Розмову записав Валерій ВОРОТНИК