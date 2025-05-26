Табурця має читати кожен четвертий мешканець області, навіть діти та старі, які не користуються смартфонами — пресслужба голови ОВА трохи «перекачала» Telegram свого начальника нереальною кількістю підписників, — розслідування

Хто платить за “популярність” Табурця в Telegram? І навіщо?

Чи справді Ігор Табурець перший блогер на Черкащині і чи врятує це його кар’єру?

Чверть мільйона підписників — але хто ці люди? Черкащани, чи “ботоферма” з Делі?

Розслідуємо, скільки коштує накручена слава та хто за неї платить — на тлі корупційних скандалів, які вперто ігнорують інші ЗМІ.

Ми проаналізували контент телеграм каналу очільника Черкащини і дійшли до обґрунтованих висновків, на основі яких висуваємо припущення, що патологічна інтернет-залежність Табурця може обходитися його прес-службі в кругленьку суму. Ймовірно, вони в гонитві за задоволенням шефа трохи перебрали обертів та докупили занадто багато “лівих” читачів. І це дуже яскраво демонструють відкриті дані, що публікує Telegram.

При сотнях тисяч переглядів, інколи важко знайти хоч одну реакцію, лайк чи перепост допису першої людини в області. Це опосередковане свідчення штучної та фіктивної аудиторії телеграм каналу, що “набутий” підлеглими заради задоволення начальника. Але, виявляється це геть не дешеве задоволення.

Telegram-канал Табурця під підозрою? – хто оплачує популярність чиновника?

Telegram-канал начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця налічує понад 246 тисяч підписників — більше чверті населення всієї області. Водночас контент каналу обмежується переважно повідомленнями про повітряні тривоги, що публікуються з затримкою, та передруками заяв з Банкової.

Експерти зазначають: вартість залучення одного підписника коливається від 0,12 до 2,3 грн, залежно від якості аудиторії. Якщо підписники не є “живими”, а переважно ботами з країн Азії чи СНД, популярність каналу могла коштувати до 230 тисяч гривень. Ще десятки тисяч — на “накручені” перегляди.

За відсутності прозорої інформації про фінансування PR-кампанії виникає питання: чи не оплачується ця «популярність» з бюджету — напряму чи через підрядників? І чи не пов’язана вона з тими ж особами, що фігурують у корупційних розслідуваннях, які ведуться правоохоронцями, але замовчуються більшістю ЗМІ, крім «Антени»?

Риторика без аудиторії — це не вплив, а лише димова завіса.

До нотатника майбутнього слідчого: аналіз витрат чиновника на телеграм-блогерство

Скільки це коштує?

Станом на 1 січня 2024 року чисельність населення Черкаської області становила приблизно 1,16 мільйона осіб.

Вартість залучення підписників у Telegram

Вартість залучення підписників у Telegram варіюється залежно від якості та географії аудиторії:

Боти або змішані акаунти: від 0,12 до 0,29 грн за підписника.

“Живі” акаунти: від 0,29 до 0,69 грн за підписника.

Українські акаунти: до 2,3 грн за підписника.

Ціни на перегляди постів також залежать від якості аудиторії:

Загальні перегляди: приблизно 0,03 грн за перегляд.

Перегляди від української аудиторії: до 0,08 грн за перегляд.

Оцінка витрат на “популярність”

Якщо припустити, що канал має 100 тисяч підписників, і всі вони були залучені через платні сервіси, то:

Боти або змішані акаунти: 100,000 × 0,12 грн = 12,000 грн

“Живі” акаунти: 100,000 × 0,29 грн = 29,000 грн

Українські акаунти: 100,000 × 2,3 грн = 230,000 грн

Ці розрахунки є приблизними і не враховують можливі знижки або інші фактори.

Потенційні джерела фінансування

Фінансування подібних витрат може здійснюватися з різних джерел, включаючи особисті кошти, спонсорські внески або інші ресурси. Однак, без конкретних доказів, важко визначити точне джерело фінансування.

Контент каналу та його ефективність

Якщо контент каналу переважно складається з офіційних повідомлень та має затримки в публікації важливої інформації, це може свідчити про низький рівень залученості аудиторії. У таких випадках високі показники підписників та переглядів можуть не відповідати реальному впливу каналу.

Хоча канал може демонструвати високі показники підписників та переглядів, без детального аналізу джерел аудиторії та її активності складно оцінити реальний вплив каналу. Вартість залучення підписників та переглядів може бути значною, і без прозорої інформації про джерела фінансування та стратегії просування важко робити остаточні висновки.

Тобто, з погляду Закону про медіа, діяльність телеграм каналу Табурця є непрозорою, вміщує ознаки маніпулювання аудиторією. Ми, звісно, завтра вийдемо на вулиці міста та опитаємо перехожих чи користуються вони Telegram, і яка частка з них підписані на шановного начальника Військової адміністрації області.

Грубо кажучи, якщо кожен перехожий підтвердить, що є користувачем телеграм, то кожен четвертий з них може підтвердити, що підписаний на пана Табурця і вважає його головним інформаційним рупором області. Ну, звісно, з огляду на статистичну похибку репрезентативного дослідження.

А ще поцікавимося у наших джерел, на скільки просунулися кримінальні розслідування стосовно зловживань в оборонній сфері області та чи правда, що крісло під Ігорем Івановичем знов таки почало трохи розхитуватися?

Валерій ВОРОТНИК