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Смілянський ЦНАП визнано одним із кращих у Черкаській області за рівнем доступності

Відeditor

Тра 27, 2025

У травні цього року тут завершили облаштування приміщення відповідно до сучасних вимог інклюзивності. Підйомник для маломобільних груп, адаптований санвузол із кнопкою виклику персоналу, зручна навігація — усе це покращує якість обслуговування. Простір також враховує потреби людей з порушенням зору: вхід обладнано контрастними позначками, а в приміщенні — зручна система орієнтування.

Сміла — серед 17 громад Черкащини, які вже зробили реальні кроки до інклюзії. Тут доводять: доступність — це не привілей, а базовий стандарт у роботі з людьми.

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Від editor

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