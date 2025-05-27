Смілянський ЦНАП визнано одним із кращих у Черкаській області за рівнем доступності

У травні цього року тут завершили облаштування приміщення відповідно до сучасних вимог інклюзивності. Підйомник для маломобільних груп, адаптований санвузол із кнопкою виклику персоналу, зручна навігація — усе це покращує якість обслуговування. Простір також враховує потреби людей з порушенням зору: вхід обладнано контрастними позначками, а в приміщенні — зручна система орієнтування.

Сміла — серед 17 громад Черкащини, які вже зробили реальні кроки до інклюзії. Тут доводять: доступність — це не привілей, а базовий стандарт у роботі з людьми.