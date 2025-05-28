М’яч, що об’єднує покоління: у Черкасах існує пам’ятний знак на честь 100-річчя футболу в місті

Футбол у Черкасах зародився ще на початку ХХ століття. Його започаткували гімназисти, які, попри відсутність ресурсів, зуміли створити першу міську команду. Згодом футбол став найпопулярнішим видом спорту в Черкасах.

У різні роки в місті грали колективи з промовистими назвами: «Казбет», «Митниця», «Соборівська», «Бульварна».

Сьогодні Черкаси гідно представлені у вищому футбольному дивізіоні України клубом «ЛНЗ», а вихованці місцевих футбольних шкіл виступають у провідних європейських чемпіонатах.