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TV сюжет Життя У Черкасах

Жителі мікрорайону «Лісовий» у Черкасах поскаржились на стихійні смітники. Перевірка встановила: частина підприємців у районі працює без дозвільної документації

Відeditor

Тра 28, 2025

«Серце болить» — так кажуть мешканці мікрорайону Лісовий у Черкасах, коли бачать стихійні смітники під вікнами. Люди звернулися до журналістів із проханням допомогти — і реакція не забарилась. Ми передали сигнал до управління інспектування Черкаської міськради, і вже під час перевірки інспектори з’ясували: частина підприємців у районі працює, не маючи дозвільної документації.

Але є й добрі новини: деякі власники закладів одразу почали прибирати території, інші пообіцяли виправити ситуацію найближчим часом.

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Від editor

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