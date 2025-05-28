Жителі мікрорайону «Лісовий» у Черкасах поскаржились на стихійні смітники. Перевірка встановила: частина підприємців у районі працює без дозвільної документації

«Серце болить» — так кажуть мешканці мікрорайону Лісовий у Черкасах, коли бачать стихійні смітники під вікнами. Люди звернулися до журналістів із проханням допомогти — і реакція не забарилась. Ми передали сигнал до управління інспектування Черкаської міськради, і вже під час перевірки інспектори з’ясували: частина підприємців у районі працює, не маючи дозвільної документації.

Але є й добрі новини: деякі власники закладів одразу почали прибирати території, інші пообіцяли виправити ситуацію найближчим часом.