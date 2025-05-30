Розпочався період передачі показників спожитої електроенергії

Кол-центр ПАТ «Черкасиобленерго» приймає та обробляє покази приладів обліку електричної енергії. Вчасно передані покази електролічильника дають змогу зафіксувати реальні об’єми споживання електричної енергії, в результаті чого абонент сплачує за фактично спожиті кіловати.

Для оперативної та зручної передачі показників електролічильників діють онлайн-сервіси: особистий кабінет на сайті, Viber-bot та Telegram-бот.

Дійсними показниками лічильника вважаються ті, які знято за два дні до кінця розрахункового місяця та у три перші дні наступного місяця.