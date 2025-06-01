Сучасне здирництво в Telegram: як анонімні канали намагаються заробити на «Дорстрої» і кому це вигідно

Один із керівників компанії, яка роками будує та ремонтує вулиці Черкас — ПП «Дорстрой», отримав у месенджері підозрілу пропозицію. Невідомий, що підписується як Andrey J (@andreytelecon), надіслав повідомлення з попередженням: мовляв, у найближчий час на низці Telegram-каналів вийде критичний матеріал про компанію. Але є нюанс — якщо заплатити, цього не станеться.

Відкритий шантаж і вимагання грошей за «негатив» — це вже давно знайома схема тиску, яку масово використовують анонімні Telegram-канали. На словах — боротьба з корупцією. Насправді — банальний бізнес із продажу репутацій.

Як працює схема

З листування видно, що Andrey J, народжений 9 серпня 1991 року, відправляє заздалегідь підготовлені матеріали з критикою міської влади, підрядника «Дорстрой» та особистими звинуваченнями на адресу мера Черкас Анатолія Бондаренка.

Однак до публікації цих матеріалів автор пропонує їх «узгодити», натякаючи на можливість запобігти розміщенню у понад 30 Telegram-каналах, серед яких згадується відома мережа Труха.

Очевидно, що цей шантаж не має нічого спільного з журналістикою чи громадською активністю. Це — цифровий рекет: створення інформаційної атаки з подальшим «відкочуванням» за оплату.

Це кримінал

Кваліфікація: ст. 189 КК України — вимагання, з ознаками організованої діяльності.

Телеграм-канали, пов’язані з мережею ТРУХА, не вперше потрапляють у поле зору журналістів і правоохоронців через шпигунські атаки, політичні замовлення та публікацію фейкових «вкидів».

Коли така діяльність спирається на інсайди зі спецслужб чи поліції — це вже державна загроза. Інформаційна війна, яка підриває довіру до інституцій та ринку.

Що робити, якщо вас шантажують анонімні Telegram-канали?

Зафіксуйте переписку. Усі скріни — збережіть і зробіть копії.

Подайте заяву в кіберполіцію, попри недовіру до силовиків. Це важливий крок для юридичного захисту.

Оприлюдніть шантаж публічно, як це зроблено зараз. Публічність — найкраща зброя проти анонімних злочинців.

Зверніться до незалежного ЗМІ або журналістів-розслідувачів.

Юридично засвідчіть шкідливість поширеного контенту у разі наклепу — через суд або правозахисні структури.

Прикладом реагування на здирництво служить ця наша стаття

Хто такий Andrey J?

З відкритої інформації:

Телеграм-нік: @andreytelecon

Дата народження: 09.08.1991 (33 роки)

Ймовірно, адміністратор або посередник анонімної мережі каналів, які розміщують матеріали за гроші або шантажують потенційних замовників.

Якщо ви теж отримували схожі повідомлення — повідомте редакцію або незалежні журналістські платформи. Це може бути системна схема рекету, яку треба викривати не епізодами, а на рівні мережі.

Свобода слова чи кримінал?

Сьогодні Telegram став не лише платформою свободи слова, а й інструментом для шантажу, дестабілізації та маніпуляції. Ті, хто замовляє через такі канали «інформаційні атаки», сподіваючись на безкарність — помиляються. Коли шантаж публікується — уся схема валиться.

Редакція «Антени» закликає громадськість не мовчати про факти здирництва, публікувати скріни, викривати схеми. Інакше завтра кожен стане мішенню анонімних помийок із прапором «антикорупції» в руках і прайс-листом у PDF.

Документальні підтвердження — в архіві редакції.

Сподіваємося на швидку реакцію правоохоронців та радо допоможемо їи із пошуком зловмисників.

Скріншоти листування додаються нижче.