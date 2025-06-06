За свободу слова! Не чокаючись! – головний редактор «Антени» про День журналіста

Я не святкую пафосні “професійні” свята, які встановлюються наказами та указами. Це принижує людину.

Без конкретики та професії.

Кожна праця має поважатися і шануватися. І не лише один раз на рік. Влада згадує пресу у двох випадках: коли підгорає пердак та у цей день — показати шану, а раптом це допоможе зробити ЗМІ лояльними. Про яке розуміння визначальної ролі локальних медіа для розвитку демократії, самоврядування, ідентичності громад може в такому випадку йтися? Я перерахував європейські нормативно-правові документи, до речі 😉

Щодо Дня журналіста. В Антені традиційно цей день ми згадуємо тих, хто прожив яскраве життя в професії і хто вже пішов. Таких, на жаль, багато.

На фото Боря Скуцький — в останній рік його роботи в колективі. 2017 рік. Щось на кшталт “капусника”.

Борю я привів у медіа в 1991 році, показав головну червону кнопку на камері. За кілька років він уже був найкращим фахівцем — оператором та режисером монтажу — міста.

Потім, протягом 35 років роботи на телебаченні, ББ був завжди поруч.

У кожній редакції є такі, як Борис. Вони з нами назавжди. Згадаємо їх сьогодні.

А також згадаємо ті редакції медіа, які стали частинкою історії наших міст та містечок.

Колись я рахував, що за життя звичайний журналіст пише стільки текстів, що можна порівняти з обсягом Британської енциклопедії. А телевізійники роблять стільки відео, що перевищує тривалість фільмів найпопулярніших кінорежисерів. Новини – це метелик, який живе лише день і спалахує від дотику до скла лампи ввечері.

В Україні багато говорять про свободу медіа, про шанування журналістів, але влада вважає такими лише придворних дуполизів. Їхня задача — дискредитація справжніх журналістів, що бачать у безкомпромісності сенс свого життя. От таких колег, як останні, я і вітаю. Просто з черговим днем, який їм відпущено для реалізації своєї місії.