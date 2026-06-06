Що насправді означає лист Зеленського до путіна — наближення миру чи ескалацію, — політичний експерт в студії Антени

У студії «Антени» — політичний експерт Руслан Бізяєв.

Чи справді світ наблизився до миру, чи розмови про переговори залишаються лише дипломатичною грою? Наскільки далекі сьогодні позиції України та Росії, і які фактори можуть змусити сторони шукати компроміс?

Окрема тема розмови — стан російської економіки. Попри гучні заяви Кремля про стійкість, дедалі більше експертів говорять про ознаки стагнації, структурні проблеми та зростання ціни війни для російського бюджету. Чи здатні санкції та економічний тиск змінити поведінку Москви?

Також говоримо про переговорні позиції України, вплив міжнародної підтримки та значення українських ударів по військовій, логістичній та економічній інфраструктурі Росії. Які дії справді змінюють ситуацію на фронті та в тилу ворога, а які мають переважно інформаційний ефект?

Окремо аналізуємо ризики можливої ескалації війни. До яких сценаріїв варто бути готовими українцям? Чи здатна Росія суттєво наростити військовий тиск найближчим часом, і як на це впливають внутрішні проблеми держави-агресора?

Про перспективи завершення війни, стан російської економіки, міжнародну політику, військові ризики та можливі сценарії розвитку подій — у відвертій і змістовній розмові з Русланом Бізяєвим.

Play Чи означає лист Зеленського до путіна наближення миру? Що очікувати і до чого готуватися?