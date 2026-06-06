АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

Дайджест

Що насправді означає лист Зеленського до путіна — наближення миру чи ескалацію, — політичний експерт в студії Антени

Відantenna

Чер 6, 2026

У студії «Антени» — політичний експерт Руслан Бізяєв.

Чи справді світ наблизився до миру, чи розмови про переговори залишаються лише дипломатичною грою? Наскільки далекі сьогодні позиції України та Росії, і які фактори можуть змусити сторони шукати компроміс?

Окрема тема розмови — стан російської економіки. Попри гучні заяви Кремля про стійкість, дедалі більше експертів говорять про ознаки стагнації, структурні проблеми та зростання ціни війни для російського бюджету. Чи здатні санкції та економічний тиск змінити поведінку Москви?

Також говоримо про переговорні позиції України, вплив міжнародної підтримки та значення українських ударів по військовій, логістичній та економічній інфраструктурі Росії. Які дії справді змінюють ситуацію на фронті та в тилу ворога, а які мають переважно інформаційний ефект?

Окремо аналізуємо ризики можливої ескалації війни. До яких сценаріїв варто бути готовими українцям? Чи здатна Росія суттєво наростити військовий тиск найближчим часом, і як на це впливають внутрішні проблеми держави-агресора?

Про перспективи завершення війни, стан російської економіки, міжнародну політику, військові ризики та можливі сценарії розвитку подій — у відвертій і змістовній розмові з Русланом Бізяєвим.

Чи означає лист Зеленського до путіна наближення миру? Що очікувати і до чого готуватися?

Від antenna

Пов’язаний запис

Дайджест

100 років тому в Парижі вбили Симона Петлюру: 25 травня — річниця загибелі лідера УНР

Тра 25, 2026
Дайджест Офіційно Черкащина

У Черкаській області призначили нового представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ним стала Мар’яна Ніщенко

Тра 12, 2026
Дайджест

Війна вилікувала українців від травми минулого — 8 травня цьогоріч малолюдне

Тра 8, 2026

You missed

Дайджест

Що насправді означає лист Зеленського до путіна — наближення миру чи ескалацію, — політичний експерт в студії Антени

06.06.2026 antenna
TV сюжет Офіційно Сміла

Бюджетна комісія Смілянської міськради підтримала зміни до бюджету та передачу комунального майна

05.06.2026 editor
TV сюжет Головне Офіційно Сміла

Розширення кладовища та колумбарій: смілянські депутати обговорили нові поховання

05.06.2026 editor
TV сюжет Життя Культура Сміла

У Смілі для учасників Клубу активного довголіття провели заняття з арттерапії

05.06.2026 editor