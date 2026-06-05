Розширення кладовища та колумбарій: смілянські депутати обговорили нові поховання

4 червня депутати Смілянської міської ради на засіданні профільної комісії розглянули 33 проєкти рішень, більшість із яких стосувалися земельних питань: передачі ділянок у власність або оренду, а також розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою.

Окрему увагу члени комісії приділили питанню розширення одного з міських кладовищ. Для цього планується відчуження приватної земельної ділянки для суспільних потреб. Також під час обговорення порушували тему перспективи створення у Смілі колумбарію.

За словами учасників засідання, робота комісії пройшла конструктивно. Остаточні рішення щодо розглянутих питань депутати мають ухвалити на сесії міської ради, яка попередньо запланована на 10 червня.