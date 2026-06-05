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Бюджетна комісія Смілянської міськради підтримала зміни до бюджету та передачу комунального майна

Відeditor

Чер 5, 2026

5 червня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва та комунальної власності.

Після короткого привітання депутатки та начальниці міського відділу культури Ірини Бобошко з днем народження члени комісії перейшли до розгляду робочих питань.

Депутати обговорили зміни до рішення про місцеві податки та збори, а також підтримали передачу майна КП «Медіа-центр», яке перебуває у стадії ліквідації, Будинку дитячої та юнацької творчості.

Крім того, комісія погодила зміни до Програми забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян, продовживши термін її дії до 2030 року.

Також депутати розглянули пропозиції щодо змін до бюджету Смілянської територіальної громади на 2026 рік. Вони передбачають перерозподіл бюджетних коштів між окремими напрямками.

Усі ухвалені комісією рішення мають рекомендаційний характер. Остаточне рішення депутати мають прийняти на найближчій сесії Смілянської міської ради.

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Від editor

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