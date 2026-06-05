АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Життя Культура Сміла

У Смілі для учасників Клубу активного довголіття провели заняття з арттерапії

Відeditor

Чер 5, 2026

У Смілі продовжує працювати Клуб активного довголіття, який об’єднує людей поважного віку та внутрішньо переміщених осіб. Тут вони мають можливість спілкуватися, знаходити нових друзів, отримувати психологічну підтримку та брати участь у різноманітних заходах.

Днями у центральній міській бібліотеці відбулося арттерапевтичне заняття. Його провела психологиня Тетяна Даценко, яка вже втретє долучилася до роботи клубу на волонтерських засадах.

Під час зустрічі учасники вчилися справлятися зі стресом, опановували техніки емоційного розвантаження та шукали внутрішні ресурси для подолання життєвих труднощів. Захід пройшов у теплій та дружній атмосфері.

Також цього дня клуб відвідали представники Товариства Червоного Хреста України. Вони поспілкувалися з учасниками та поцікавилися, як участь у проєкті впливає на їхнє життя.

Для багатьох переселенців такі зустрічі стали не лише можливістю знайти нове коло спілкування, а й важливою частиною адаптації у громаді.

Організатори повідомили, що найближчим часом для учасників клубу планують започаткувати заняття зі скандинавської ходьби. Вони переконані, що поєднання психологічної підтримки, творчих занять і фізичної активності допомагає людям старшого віку залишатися активними та підтримувати гарне самопочуття.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Офіційно Сміла

Бюджетна комісія Смілянської міськради підтримала зміни до бюджету та передачу комунального майна

Чер 5, 2026
TV сюжет Головне Офіційно Сміла

Розширення кладовища та колумбарій: смілянські депутати обговорили нові поховання

Чер 5, 2026
TV сюжет Культура Сміла

Сміляни долучилися до фестивалю «Родинні скарби Черкащини»

Чер 5, 2026

You missed

TV сюжет Офіційно Сміла

Бюджетна комісія Смілянської міськради підтримала зміни до бюджету та передачу комунального майна

05.06.2026 editor
TV сюжет Головне Офіційно Сміла

Розширення кладовища та колумбарій: смілянські депутати обговорили нові поховання

05.06.2026 editor
TV сюжет Життя Культура Сміла

У Смілі для учасників Клубу активного довголіття провели заняття з арттерапії

05.06.2026 editor
TV сюжет Культура Сміла

Сміляни долучилися до фестивалю «Родинні скарби Черкащини»

05.06.2026 editor