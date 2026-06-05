У Смілі для учасників Клубу активного довголіття провели заняття з арттерапії

У Смілі продовжує працювати Клуб активного довголіття, який об’єднує людей поважного віку та внутрішньо переміщених осіб. Тут вони мають можливість спілкуватися, знаходити нових друзів, отримувати психологічну підтримку та брати участь у різноманітних заходах.

Днями у центральній міській бібліотеці відбулося арттерапевтичне заняття. Його провела психологиня Тетяна Даценко, яка вже втретє долучилася до роботи клубу на волонтерських засадах.

Під час зустрічі учасники вчилися справлятися зі стресом, опановували техніки емоційного розвантаження та шукали внутрішні ресурси для подолання життєвих труднощів. Захід пройшов у теплій та дружній атмосфері.

Також цього дня клуб відвідали представники Товариства Червоного Хреста України. Вони поспілкувалися з учасниками та поцікавилися, як участь у проєкті впливає на їхнє життя.

Для багатьох переселенців такі зустрічі стали не лише можливістю знайти нове коло спілкування, а й важливою частиною адаптації у громаді.

Організатори повідомили, що найближчим часом для учасників клубу планують започаткувати заняття зі скандинавської ходьби. Вони переконані, що поєднання психологічної підтримки, творчих занять і фізичної активності допомагає людям старшого віку залишатися активними та підтримувати гарне самопочуття.