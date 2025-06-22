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Сонечка: кольорові охоронці садів та символи щастя

Відantenna

Чер 22, 2025

Крихітні, яскраві, чарівні. У народі їх називають сонечками, хоча наукова назва — коровки (Coccinellidae). Ці дрібні жуки давно стали символом добра, удачі та природної рівноваги. Але те, що здається простим, насправді має дивовижну глибину й розмаїття.

На зображенні вище — понад 60 різновидів сонечок, які вражають кольоровою палітрою та візерунками: червоні з чорними крапками, чорні з червоними, жовті, помаранчеві, плямисті, смугасті, майже повністю однотонні… Природа не знає меж у творчості.

Де живуть сонечка і чому вони важливі

Сонечка поширені майже по всій планеті — від тропіків до холодних регіонів. Їх легко побачити в садах, на луках, у полях, у парках та навіть на міських балконах.

Але головне — вони не просто милі. Вони корисні. Більшість видів є природними хижаками, які поїдають попелиць, кліщів, кокцид, що шкодять рослинам. Один жук за день може знищити до 50 попелиць, а за життя — сотні.

Тому садівники вважають сонечок природними “зеленими пестицидами”.

Розмаїття та загадковість

У світі описано понад 6 000 видів сонечок.

В Україні зустрічається близько 80 видів.

Найвідоміше — семикрапкове сонечко (Coccinella septempunctata) — червоне з трьома плямами з кожного боку та однією посередині.

Але існують також двокрапкові, чотирнадцятикрапкові, безкрапкові та навіть такі, що зовсім не схожі на звичних червоно-чорних «сонечок».

Ці комахи можуть мімікрувати під інші види, змінювати забарвлення залежно від клімату, пори року чи навіть хімічного середовища.

Факт для роздумів: сонечко — це хижак, а не травоїдне

Хоча образ «сонечка» в дитячих книжках — це мила комашка, яка гріється на сонці, в реальному житті це хижий жук, озброєний щелепами. Він п’є соки з тіла попелиці й знищує колонії шкідників зі швидкістю, якої міг би позаздрити будь-який фермер.

Чому варто берегти сонечок

Забруднення довкілля, хімічна обробка полів, знищення природних середовищ проживання — усе це зменшує кількість цих тендітних, але важливих істот. Утім, залучення сонечок у сільському господарстві — це екологічно чистий та ефективний спосіб боротьби зі шкідниками.

Від редакції:

Сонечка — не лише частина фольклору, не просто гарна комаха, це жива ілюстрація складності та краси екосистеми, в якій усе має своє місце. Спостерігаючи за ними, ми бачимо природу такою, якою вона є — вразливою, мудрою і вкрай необхідною.

Від antenna

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