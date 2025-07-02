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TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У Черкасах полагодили світлофор на перехресті Шевченка і Байди Вишневецького, але наступного дня він знову працював некоректно

Відeditor

Лип 2, 2025

Протягом майже п’яти днів він давав збої, що створювало небезпеку для пішоходів і водіїв.

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Від editor

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