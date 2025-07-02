У Черкасах полагодили світлофор на перехресті Шевченка і Байди Вишневецького, але наступного дня він знову працював некоректно

Протягом майже п’яти днів він давав збої, що створювало небезпеку для пішоходів і водіїв. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів Чи демократична Україна? Ми вийшли на вулиці, щоб дізнатися, як черкасці оцінюють стан демократії в країні Учні ФІМЛІ принесли Черкасам міжнародне визнання, здобувши золоту медаль на престижному конкурсі екологічних проєктів GENIUS Olympiad