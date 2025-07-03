Учні ФІМЛІ принесли Черкасам міжнародне визнання, здобувши золоту медаль на престижному конкурсі екологічних проєктів GENIUS Olympiad

Їхній інноваційний науковий проєкт високо оцінили за практичну користь та внесок у збереження довкілля. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів У Черкасах полагодили світлофор на перехресті Шевченка і Байди Вишневецького, але наступного дня він знову працював некоректно Відтепер електронна черга на безоплатне ендопротезування доступна у чотирьох медзакладах Черкащини