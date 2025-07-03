АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Головне Освіта Черкащина

Учні ФІМЛІ принесли Черкасам міжнародне визнання, здобувши золоту медаль на престижному конкурсі екологічних проєктів GENIUS Olympiad

Відeditor

Лип 3, 2025

Їхній інноваційний науковий проєкт високо оцінили за практичну користь та внесок у збереження довкілля.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Погода Пряма мова Черкащина

Ці вихідні для черкасців будуть по-справжньому мінливими: синоптики прогнозують різкий перехід від грозової суботи до розпеченої неділі

Лип 4, 2025
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У розпал літа разом із температурою зростає бажання охолодитися. Черкасці масово прямують до Дніпра: тут — і прохолода води, і рятівна тінь від парасольок

Лип 4, 2025
TV сюжет Офіційно У Черкасах

У Черкасах встановлять ще 7 інформаційних табло на зупинках громадського транспорту

Лип 4, 2025

You missed

TV сюжет Погода Пряма мова Черкащина

Ці вихідні для черкасців будуть по-справжньому мінливими: синоптики прогнозують різкий перехід від грозової суботи до розпеченої неділі

04.07.2025 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У розпал літа разом із температурою зростає бажання охолодитися. Черкасці масово прямують до Дніпра: тут — і прохолода води, і рятівна тінь від парасольок

04.07.2025 editor
TV сюжет Офіційно У Черкасах

У Черкасах встановлять ще 7 інформаційних табло на зупинках громадського транспорту

04.07.2025 editor
TV сюжет Громадська думка У Черкасах

Зброя — у вільному доступі? Черкасців запитали про легалізацію вогнепалу для цивільних

03.07.2025 editor