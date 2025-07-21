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Гормони під контролем: 5 кроків для здоров’я щитоподібної залози

Відeditor

Лип 21, 2025

Проблеми з гормонами часто розвиваються непомітно і роками залишаються без уваги. Однак багато ендокринних порушень можна попередити — і для цього достатньо змінити кілька щоденних звичок.

Рухайтеся щодня. Щонайменше 30 хвилин активної ходьби на день можуть знизити ризик гормонального дисбалансу.

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Контролюйте вагу. Зайві кілограми можуть провокувати інсулінорезистентність і розвиток діабету 2 типу.

Зменшуйте стрес. Постійна напруга виснажує наднирники та негативно впливає на щитоподібну залозу.

Їжте збалансовано. Зменшіть споживання цукру, фастфуду й трансжирів. У щоденному раціоні мають бути овочі, білки та здорові жири.

Проходьте обстеження щороку. Важливо контролювати рівень глюкози в крові, ТТГ (тиреотропного гормону) та вітаміну D. Серед найпоширеніших порушень — гіпотиреоз (знижена функція щитоподібної залози), гіпертиреоз (підвищена функція), тиреоїдит, вузли або аутоімунні захворювання.

Гормони — це не щось абстрактне. Вони відповідають за енергію, сон, настрій і навіть довголіття. А профілактика завжди краща за лікування. Якщо маєте спадкову схильність до ендокринних захворювань або відчуваєте постійну втому, дратівливість, коливання ваги — не відкладайте консультацію з фахівцем.

Від editor

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