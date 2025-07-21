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У Смілі пройшов Чемпіонат України з судномоделювання серед юніорів і дорослих

Відeditor

Лип 21, 2025

19–20 липня на Тясминських водах у Смілі відбувся Чемпіонат України з судномоделювання серед юніорів і дорослих моделей секції FSR. Це престижне змагання зібрало учасників із Рівненської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Вінницької областей та Києва.

Змагання проходили на водоймі біля міської набережної. Глядачі мали змогу спостерігати видовищні перегони мініатюрних катерів, які розвивали вражаючу швидкість. Погода створила свої виклики, але не завадила учасникам продемонструвати інженерну майстерність і командний дух.

Особливим моментом змагань стало вшанування 80-річного почесного учасника Олександра Савченка з Кривого Рогу. Спортсмени тепло привітали ветерана судномодельного руху, який і досі бере участь у перегонах, надихаючи молодь.

У загальнокомандному заліку перше місце посіла команда Києва, друге — Сміли, третє — Херсона.

Організатори подякували Смілі за традиційно теплий прийом і підтримку технічного спорту.

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