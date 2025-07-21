Мистецтво на колесах: у Смілі зупинявся потяг з виставкою «Courage of a Nation» («Мужність нації») Говарда Баффетта

До Сміли 21 липня прибув незвичайний поїзд — мандрівна мистецька галерея, створена за підтримки Howard G. Buffett Foundation. Протягом чотирьох місяців він зупинятиметься ще на 63 вокзалах України.

У трьох спеціально переобладнаних вагонах — фотовиставка “Courage of a Nation” («Мужність нації»), яка розповідає про незламність українців очима американського фотографа і філантропа Говарда Баффетта. Над її концепцією працював дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен.

Проєкт повністю фінансується Фондом Говарда Баффетта, тому вхід вільний для всіх охочих.

У Смілі мистецький потяг працював лише один день — 21 липня. Далі його можна буде побачити в Черкасах (22–24 липня), а потім — в Умані (25 липня). Після цього — десятки зупинок по всій країні: від прифронтових регіонів до Карпат.

Щоб потрапити на виставку без черг, реєструйтесь за посиланням: arttrain.uz.gov.ua