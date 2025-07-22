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Очима Баффетта: у Черкаси приїхала унікальна фотовиставка в потязі. Побачити експозицію можна протягом 22–24 липня

Відeditor

Лип 22, 2025

Мандрівна мистецька галерея створена за підтримки Howard G. Buffett Foundation. Протягом чотирьох місяців він зупинятиметься на 63 вокзалах України.

У трьох спеціально переобладнаних вагонах — фотовиставка “Courage of a Nation” («Мужність нації»), яка розповідає про незламність українців очима американського фотографа і філантропа Говарда Баффетта. Над її концепцією працював дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен.

Окрім зворушливих світлин, експозиція супроводжується унікальним світловим і музичним оформленням.

Проєкт повністю фінансується Фондом Говарда Баффетта, тому вхід вільний для всіх охочих.

У Черкасах мистецький потяг працюватиме 22–24 липня, а потім — в Умані (25 липня). Після цього — ще десятки зупинок по всій країні: від прифронтових регіонів до Карпат.

Щоб потрапити на виставку без черг, реєструйтесь за посиланням: arttrain.uz.gov.ua

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Від editor

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