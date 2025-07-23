Після обшуку у Пивненка половина Нацгвардії відмовилася підкорятися — Малюк

Обшук детективів НАБУ у командувача Національної гвардії України генерал-полковника Олександра Пивненка мав не лише юридичні, а й серйозні психологічні наслідки для фронту. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час брифінгу, присвяченого загрозам для обороноздатності з боку дій антикорупційних органів.

«Половина Нацгвардії опустила зброю і відмовилася виконувати завдання, бо почала сумніватися: “Це — наш командир?” А інша половина хотіла їхати до Києва», — заявив Малюк.

За словами голови СБУ, така реакція була спричинена самим фактом проведення обшуку в розташуванні бойового генерала, який координував дії на фронті.

«Коли йому докладали з фронту, [детективи НАБУ] вимагали: “Ей, телефончик сюди”. Це не може бути. Треба було зустрічати з пістолетом і двома магазинами», — додав Малюк.

МВС заспокоювало армію

Як повідомив Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко особисто об’їжджав військові частини після обшуку, намагаючись відновити бойовий дух та довіру до командування.

Нагадаємо, що НАБУ підозрює службовців Нацгвардії в можливому привласненні понад 190 мільйонів гривень під час закупівель озброєння. Самому Пивненку підозру не вручено.

Що каже Пивненко

Генерал прокоментував ситуацію, вказавши на складність ведення військових закупівель під час війни:

«Кожен контракт по зброї можна вважати корупційною діяльністю: вчора була одна ціна, сьогодні — інша. У Нацгвардії немає кумівства — командирів призначають за бойовим досвідом».

Наслідки: довіра на межі

Цей інцидент демонструє, що навіть правомірні слідчі дії можуть мати негативний ефект на бойову ефективність, якщо не враховують військову специфіку. Питання балансу між боротьбою з корупцією та стабільністю армії — тепер у центрі суспільного та політичного обговорення.

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