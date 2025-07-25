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Історичний дебют: спортсменки зі Сміли виступили на чемпіонаті Європи з пілонного спорту і здобули медалі

Відeditor

Лип 25, 2025

17–20 липня в Празі відбувся Чемпіонат Європи з пілонного спорту. Вперше в історії збірної України на міжнародну арену вийшли смілянки, вихованки студії пол-спорту FD – Марія Рахнянська та Софія Голобородько. Марія у категорії Junior A стала Чемпіонкою Європи за версією Pole Sports & Arts World Federation. Срібло здобула представниця Франції, бронзу – Чехії

А Софія Голобородько, ще одна вихованка студії пол-спорту FD , в категорії Junior B увійшла до трійки найкращих у півфіналі, посівши почесне третє місце. Вона не приховує: хочеться ще більше. І вже знає, що наступного разу викладеться на всі сто:

А попереду – нові вершини. З 29 жовтня по 1 листопада в Італії Україну у категорії Aerial Hoop Art представлятиме Єва Яровенко. А вже в грудні – головна світова арена. Чемпіонат Світу з пілонного спорту в Угорщині. І там – знову наші смілянки: Марія Рахнянська та Софія Голобородько. Дівчата діляться:  Смілу вже оцінюють серед найсильніших. Наше місто давно відоме в Україні своїми спортсменками – тепер уже і в Європі. Маємо надію – незабаром про них заговорить увесь світ.

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Від editor

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