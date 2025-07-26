Коли Дніпро зеленіє: що ми насправді бачимо в Кременчуцькому водосховищі

На дніпровських пляжах — тиша. Не курортна, а тривожна. Замість дитячого сміху й плюскоту води — густе, зелене молоко. Це не фотошоп. Це — реальність, яка вже накрила нижню частину Кременчуцького водосховища, і яка може стати масштабною екологічною катастрофою.

Світловодськ, узбережжя Полтавщини, Кіровоградщини, район Чигирина — звідусіль надходять одні й ті самі сигнали: вода «цвіте», пляжі стають небезпечними, місцеві жителі скаржаться на алергію, неприємний запах, а подекуди й отруєння.

Цвітіння, яке може вбити

Йдеться не про звичайне цвітіння, а про вибухове розмноження синьо-зелених водоростей, або ціанобактерій. У наукових публікаціях це вже давно описано як ознаку евтрофікації — надлишкового збагачення води біогенами, які ми самі щедро зливаємо у водойму разом із добривами з полів, стоками каналізацій і відходами агропромисловості.

Але масштаби 2025 року вже вражають навіть досвідчених екологів.

Зелена тривога

Синьо-зелені водорості — це не просто естетична проблема. Вони можуть виділяти мікроцистини — надзвичайно токсичні речовини, здатні викликати:

алергічні реакції

шлунково-кишкові отруєння

ураження печінки

загострення хронічних хвороб

Особливо небезпечно — купатися у такій воді дітям, людям з ослабленим імунітетом і тваринам. Випадки отруєнь собак після купання вже фіксувалися в інших регіонах України.

Чому це сталося зараз?

Поєднання кількох чинників — як завжди, рукотворне:

Спека і відсутність протоку води. Через малу водність Дніпра та каскад дамб, вода застоюється — ідеальні умови для водоростей. Забруднення з полів і підприємств. Фосфати, аміак, органіка — усе це десятиліттями стікало у водойму. Відсутність системного еконагляду. Логіка «поки не отруїло — не проблема» вбиває екосистему.

Наслідки — не лише екологічні

Удар отримає не лише довкілля. Це — удар по:

туризму : хто поїде на пляж, де смердить і піниться вода?

: хто поїде на пляж, де смердить і піниться вода? економіці прибережних громад : сезон — це шанс вижити

: сезон — це шанс вижити здоров’ю людей: контакт із токсичними водоростями небезпечний

Що робити?

Визнати проблему публічно. Таблички, попередження, активна комунікація від органів влади. Залучити Міндовкілля, гідроенергетиків і СЕС. Це не локальна аномалія, а ознака системного колапсу. Переосмислити екополітику. Дніпро — це не відстійник. Це головна ріка країни.

Дніпро не зелений. Дніпро — б’є на сполох.

Поки в центрі країни вирує синьо-зелений катаклізм, у Києві мовчать. Але замовчування не зупинить процес. А от вчасне реагування — ще може.

Якщо, звісно, ми хочемо мати Дніпро. А не багно на його місці.