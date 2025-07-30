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TV сюжет Без коментарів Випадки Черкащина

Між Черкасами і Золотоношею легковик з’їхав із дороги і перекинувся після зіткнення з автовозом

Відeditor

Лип 30, 2025

Внаслідок ДТП є травмовані, на місці працював слідчий, який оглянув місце події і опитав учасників автопригоди та свідків.

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Від editor

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