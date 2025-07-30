Між Черкасами і Золотоношею легковик з’їхав із дороги і перекинувся після зіткнення з автовозом

Внаслідок ДТП є травмовані, на місці працював слідчий, який оглянув місце події і опитав учасників автопригоди та свідків. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів У Золотоноші презентували інноваційну технологію біологічного очищення стічних вод, яка покликана врятувати екосистему річки Золотоношка