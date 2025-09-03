АНТЕНА

Бондаренко пропонує компроміс щодо Лісової Просіки та Замкового узвозу

Вер 3, 2025 #Анатолій Бондаренко, #влада, #громада, #Черкаси

Анатолій Бондаренко, інспектуючи місто, заїхав на Лісову Просіку, де колись були сосни, а тепер — ділянка вирубаного лісу. Нагадаємо, історія з цією ділянкою триває вже понад 20 років. Колишні керманичі змінили статус лісів, відкривши шлях для забудови. Відтоді ця земля не раз переходила з рук у руки, і скасувати ті рішення тепер майже нереально — навіть суди й прокурори безсилі.

Сьогодні від сосен тут залишилися лише трухляві відходи. Ліс уже не врятувати, але можна зберегти призначення цієї території.

Анатолій Бондаренко висловив власне бачення: Лісову Просіку й Замковий узвіз варто зробити рекреаційними зонами. Місто готове запропонувати власникам цих ділянок еквівалентні землі в інших районах, де можна будувати житло чи бізнес.

YouTube player

Відновити парк на Просіці, об’єднати Долину троянд і сквер Козацький у єдиний громадський простір — поки що лише пропозиція. Міський голова переконаний: компроміс — єдиний шлях зберегти природу й історію Черкас та дати місту розвиватися.

YouTube player

Від editor

