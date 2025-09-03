АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Без коментарів Головне У Черкасах

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до власників землі на Замковому узвозі та громади міста з пропозицією обміну історичної земельної ділянки на іншу, де забудовник міг би побудувати житло або комерційну нерухомість

Відeditor

Вер 3, 2025

На думку міського голови, це дозволить врятувати історико-культурний ландшафт черкаського середмістя та виправить помилки Черкаської міськради, які вона допустила понад 20 років тому, коли відбулася велика приватизація земель середмістя та заповідної Соснівки.

Мер висунув для обговорення свою пропозицію. Він вважає, що будинок з грифонами стане окрасою цієї частини міста, а відмова від забудови поруч із ним приватних земельних ділянок дозволить об’єднати парк на Замковій горі з Долиною Троянд в єдину рекреаційну зону.

Дивіться також: Бондаренко пропонує компроміс щодо Лісової Просіки та Замкового узвозу

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Історія У Черкасах

Черкаський зоопарк готує інформаційний буклет і збирає ретрофотографії від містян, щоб створити альбом спогадів із історії закладу

Вер 3, 2025
TV сюжет Головне Ексклюзив Пряма мова У Черкасах

На одному з найнебезпечніших перехресть Черкас — на розі Святотроїцької та Хрещатика — розпочався монтаж світлофора

Вер 3, 2025
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Дорстрой продовжує реконструкцію основної транспортної магістралі на Митниці в Черкасах. Наразі украдається верхній шар покриття

Вер 3, 2025

You missed

TV сюжет Історія У Черкасах

Черкаський зоопарк готує інформаційний буклет і збирає ретрофотографії від містян, щоб створити альбом спогадів із історії закладу

03.09.2025 editor
TV сюжет Головне Ексклюзив Пряма мова У Черкасах

На одному з найнебезпечніших перехресть Черкас — на розі Святотроїцької та Хрещатика — розпочався монтаж світлофора

03.09.2025 editor
TV сюжет Без коментарів Головне У Черкасах

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до власників землі на Замковому узвозі та громади міста з пропозицією обміну історичної земельної ділянки на іншу, де забудовник міг би побудувати житло або комерційну нерухомість

03.09.2025 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Дорстрой продовжує реконструкцію основної транспортної магістралі на Митниці в Черкасах. Наразі украдається верхній шар покриття

03.09.2025 editor