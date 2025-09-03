Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до власників землі на Замковому узвозі та громади міста з пропозицією обміну історичної земельної ділянки на іншу, де забудовник міг би побудувати житло або комерційну нерухомість

На думку міського голови, це дозволить врятувати історико-культурний ландшафт черкаського середмістя та виправить помилки Черкаської міськради, які вона допустила понад 20 років тому, коли відбулася велика приватизація земель середмістя та заповідної Соснівки.

Мер висунув для обговорення свою пропозицію. Він вважає, що будинок з грифонами стане окрасою цієї частини міста, а відмова від забудови поруч із ним приватних земельних ділянок дозволить об’єднати парк на Замковій горі з Долиною Троянд в єдину рекреаційну зону.

Дивіться також: Бондаренко пропонує компроміс щодо Лісової Просіки та Замкового узвозу